В Германии осудили запуск ракеты КНДР

«Тем самым КНДР снова нарушает свои обязательства в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и подрывает международную и региональную безопасность и стабильность», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Правительство ФРГ призвало Пхеньян соблюдать свои международные обязательства, принять предложения о диалоге со стороны США и Южной Кореи и вступить в серьезные переговоры.

Также запуск ракеты осудил государственный департамент США. По предварительным данным, Северная Корея запустила ракету малой дальности, использование которых не запрещено резолюциями Совета безопасности ООН

