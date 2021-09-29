В Германии осудили запуск ракеты КНДР

Правительство ФРГ осудило действия КНДР, запустившей ракету малой дальности, сообщают «Известия» со ссылкой на МИД Германии.

В КНДР прокомментировали пуск баллистических ракет

«Тем самым КНДР снова нарушает свои обязательства в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и подрывает международную и региональную безопасность и стабильность», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Правительство ФРГ призвало Пхеньян соблюдать свои международные обязательства, принять предложения о диалоге со стороны США и Южной Кореи и вступить в серьезные переговоры.

Также запуск ракеты осудил государственный департамент США. По предварительным данным, Северная Корея запустила ракету малой дальности, использование которых не запрещено резолюциями Совета безопасности ООН

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ТЕГИ:РакетаКНДРГермания
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