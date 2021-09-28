Госдеп осудил новый ракетный пуск со стороны КНДР
Государственный департамент США осудил запуск ракеты со стороны КНДР. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.
Ранее в Южной Корее сообщили о новом ракетном пуске КНДР в восточном направлении. Запуск был произведен около 06:40 (00:40 мск). По предварительным данным, Северная Корея запустила ракету малой дальности, использование которых не запрещено резолюциями Совета безопасности ООН, пишет Газета.ру.
Госдеп назвал ракетный пуск нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН. Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство считает, что запуск представляет угрозу для соседних государств и международного сообщества, отмечает RT.
Вместе с тем в США подчеркнули, что остаются привержены дипломатическому подходу в отношениях с Северной Кореей.
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