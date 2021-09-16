В КНДР прокомментировали пуск баллистических ракет

«Испытание было нацелено на подтверждение практической применимости железнодорожного мобильного ракетного комплекса, впервые развернутого для работы», — следует из сообщения.

ЦТАК отмечает, что в рамках испытания снаряды пролетели 800 километров, прежде чем достигли цели в море.

Изначально сообщалось, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, но более детальный анализ показал, что высота полета была низкой, и сам полет проходил по «неправильной орбите», после ракеты упали в Японское море.

