В КНДР прокомментировали пуск баллистических ракет
15 сентября Северная Корея испытала железнодорожный ракетный комплекс, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«Испытание было нацелено на подтверждение практической применимости железнодорожного мобильного ракетного комплекса, впервые развернутого для работы», — следует из сообщения.
ЦТАК отмечает, что в рамках испытания снаряды пролетели 800 километров, прежде чем достигли цели в море.
Изначально сообщалось, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, но более детальный анализ показал, что высота полета была низкой, и сам полет проходил по «неправильной орбите», после ракеты упали в Японское море.
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