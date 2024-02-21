В Германии объяснили вред сельскому хозяйству ЕС от импорта украинского зерна

По его словам, массовые поставки сельхозпродукции с Украины ошибочны и ведут к массовому ценовому давлению. Сельское хозяйство ЕС не в состоянии конкурировать с демпинговыми ценами, отметил он.

Прочка отметил, что транзит украинской продукции имеет смысл лишь в том случае, если зерно из Украины будет попадать в голодающие страны Африки. Это позволит снизить слишком высокое миграционное давление из африканских стран.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что Китай не закупает российское зерно, но активно сотрудничает по этому вопросу с Казахстаном и Украиной.

