В Германии объяснили вред сельскому хозяйству ЕС от импорта украинского зерна
Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Стефан Прочка заявил корреспонденту Lenta.ru, что импорт украинской аграрной продукции вредит сельскому хозяйству ЕС.
По его словам, массовые поставки сельхозпродукции с Украины ошибочны и ведут к массовому ценовому давлению. Сельское хозяйство ЕС не в состоянии конкурировать с демпинговыми ценами, отметил он.
Прочка отметил, что транзит украинской продукции имеет смысл лишь в том случае, если зерно из Украины будет попадать в голодающие страны Африки. Это позволит снизить слишком высокое миграционное давление из африканских стран.
Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что Китай не закупает российское зерно, но активно сотрудничает по этому вопросу с Казахстаном и Украиной.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мартина Скорсезе наградили почетным «Золотым медведем» на Берлинале
- Tesla утратила статус самого дорогого автомобильного бренда
- В Долгопрудном за поджог приемной «Единой России» задержали девятиклассника
- Страховщики назвали самые неугоняемые в России автомобили
- Борис Джонсон отказался дать интервью Такеру Карлсону после смерти Навального
- Союз туриндустрии попросил вернуть субсидирование туристических чартеров по России
- Американский адвокат заявил о намерении Трампа объявить себя банкротом
- Суд постановил передать государству активы группы компаний «Рольф»
- Износ коммунальной инфраструктуры ряда регионов России доходит до 80%
- Гастроэнтеролог предостерегла от употребления опасных для здоровья видов рыбы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru