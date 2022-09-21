По данным издания, хотя номинально между странами действует мирный договор, на деле они даже в недавнем прошлом, «неоднократно стояли на пороге войны». Так, вооруженные конфликты могли начаться несколько раз в 80-х, 90-х, в 2020-м, когда между Анкарой и Афинами возникли споры относительно месторождений углеводородов и статуса греческих островов.

Сегодня эти разногласия снова обострились.

Ранее Евросоюз выразил обеспокоенность «враждебными высказываниями» Турции в адрес Греции. Ранее Анкара заявила, что Греция демонстрирует агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

