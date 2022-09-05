ЕС обеспокоен «враждебными высказываниями» Турции в адрес Греции
Евросоюз выразил обеспокоенность «враждебными высказываниями» Турции в адрес Греции. Об этом сообщает ТАСС.
В ЕС, в частности, призвали турецкие власти в деэскалации.
Ранее в МИД Турции заявили, что Греция демонстрирует агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, что проявляется в росте числа нарушений Афинами воздушного пространства и территориальных вод страны.
В свою очередь в Минобороны Греции опровергли эту информацию, обвинив Турцию в попытках «создать атмосферу, направленную против Греции».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+41 690 / сут.
Умерли
385 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+30 703 / сут.
- ЕС обеспокоен «враждебными высказываниями» Турции в адрес Греции
- Опрос: 4% британцев поддерживают избрание Трасс премьер-министром
- Reuters: ИГ* взяло на себя ответственность за теракт у посольства РФ в Кабуле
- РФ отменила облегченное посещение Курил японцами
- Рублев вышел в четвертьфинал US Open
- Консульский отдел посольства РФ в Афганистане приостановил работу после теракта
- Глава МВД Великобритании Прити Пател объвила об отставке
- Двое российских туристов утонули в Абхазии
- S7 начнет летать из Москвы в Анталью с 26 сентября
- Макрон поддержал идею ввести потолок цен на газ из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru