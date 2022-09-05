ЕС обеспокоен «враждебными высказываниями» Турции в адрес Греции

Евросоюз выразил обеспокоенность «враждебными высказываниями» Турции в адрес Греции. Об этом сообщает ТАСС.

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В ЕС, в частности, призвали турецкие власти в деэскалации.

Ранее в МИД Турции заявили, что Греция демонстрирует агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, что проявляется в росте числа нарушений Афинами воздушного пространства и территориальных вод страны.

В свою очередь в Минобороны Греции опровергли эту информацию, обвинив Турцию в попытках «создать атмосферу, направленную против Греции».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГрецияТурцияЕвросоюз
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