ЕС обеспокоен «враждебными высказываниями» Турции в адрес Греции

В ЕС, в частности, призвали турецкие власти в деэскалации.

Ранее в МИД Турции заявили, что Греция демонстрирует агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, что проявляется в росте числа нарушений Афинами воздушного пространства и территориальных вод страны.

В свою очередь в Минобороны Греции опровергли эту информацию, обвинив Турцию в попытках «создать атмосферу, направленную против Греции».