В Турции заявили о попытке Греции перехватить турецкий патрульный самолет
Греция предприняла попытку перехватить турецкий морской патрульный самолет во время миссии НАТО. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
Как отмечает ведомство, инцидент произошел 1 сентября. Греческие силы попытались перехватить воздушное судно над островом Родос. Отмечается, что турецкий самолет не был вооружен, пишет RT.
«Греция демонстрирует агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, что проявляется в росте числа нарушений Афинами воздушного пространства и территориальных вод Турции», — говорится в сообщении.
По данным Анкары, с 15 августа было зафиксировано 14 подобных инцидентов, когда ВВС Греции преследовали выполнявшие задачи НАТО турецкие самолеты, пишет РИА ФАН.
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