В Турции заявили о попытке Греции перехватить турецкий патрульный самолет

Греция предприняла попытку перехватить турецкий морской патрульный самолет во время миссии НАТО. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

СМИ: Турция обсудит с НАТО инцидент с преследованием самолетов греческими ВС

Как отмечает ведомство, инцидент произошел 1 сентября. Греческие силы попытались перехватить воздушное судно над островом Родос. Отмечается, что турецкий самолет не был вооружен, пишет RT.

«Греция демонстрирует агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, что проявляется в росте числа нарушений Афинами воздушного пространства и территориальных вод Турции», — говорится в сообщении.

По данным Анкары, с 15 августа было зафиксировано 14 подобных инцидентов, когда ВВС Греции преследовали выполнявшие задачи НАТО турецкие самолеты, пишет РИА ФАН.

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:СамолетыГрецияТурция
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