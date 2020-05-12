В Германии назвали способ предотвратить вторую волну COVID-19

Избежать второй волны заболеваний коронавирусной инфекцией удастся избежать, если придерживаться необходимых санитарных правил. Как пишет РИА Новости, об этом заявил вице-президент института Роберта Коха Ларс Шааде.

Специалист напомнил жителям Германии о важности соблюдения социальной дистанции, минимизировании контактов с другими людьми, а также необходимости частого мытья рук и ношения защитных масок. Ларс Шааде также подчеркнул, что до появления вакцины необходимо делать всё для сохранения низкого числа инфицированных COVID-19.

Добавим, по последним данным Университета Джона Хопкинса, в Германии коронавирусной инфекцией заражены 172 576 человек.

Вирусолог предрек вторую и третью волны коронавируса

Между тем, вторую волну заболеваемости COVID-19 в России может спровоцировать нарушение режима самоизоляции на майских праздниках. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондента РАН Наталью Мокрышеву. При этом, специалист подчеркнула, что вторая волна может оказаться масштабнее и мощнее первой.

Мокрышева добавила, что «майские гуляния» и попустительство со стороны региональных властей, могут перечеркнуть все усилия, которые были предприняты ранее в борьбе с распространением COVID-19. Специалист добавила, что в настоящий момент жителям России необходимо ограничить контакты с людьми и оставаться дома.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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