В Германии назвали способ предотвратить вторую волну COVID-19
Избежать второй волны заболеваний коронавирусной инфекцией удастся избежать, если придерживаться необходимых санитарных правил. Как пишет РИА Новости, об этом заявил вице-президент института Роберта Коха Ларс Шааде.
Специалист напомнил жителям Германии о важности соблюдения социальной дистанции, минимизировании контактов с другими людьми, а также необходимости частого мытья рук и ношения защитных масок. Ларс Шааде также подчеркнул, что до появления вакцины необходимо делать всё для сохранения низкого числа инфицированных COVID-19.
Добавим, по последним данным Университета Джона Хопкинса, в Германии коронавирусной инфекцией заражены 172 576 человек.
Между тем, вторую волну заболеваемости COVID-19 в России может спровоцировать нарушение режима самоизоляции на майских праздниках. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондента РАН Наталью Мокрышеву. При этом, специалист подчеркнула, что вторая волна может оказаться масштабнее и мощнее первой.
Мокрышева добавила, что «майские гуляния» и попустительство со стороны региональных властей, могут перечеркнуть все усилия, которые были предприняты ранее в борьбе с распространением COVID-19. Специалист добавила, что в настоящий момент жителям России необходимо ограничить контакты с людьми и оставаться дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru