В Германии назвали способ предотвратить вторую волну COVID-19

Избежать второй волны заболеваний коронавирусной инфекцией удастся избежать, если придерживаться необходимых санитарных правил. Как пишет РИА Новости, об этом заявил вице-президент института Роберта Коха Ларс Шааде.

Специалист напомнил жителям Германии о важности соблюдения социальной дистанции, минимизировании контактов с другими людьми, а также необходимости частого мытья рук и ношения защитных масок. Ларс Шааде также подчеркнул, что до появления вакцины необходимо делать всё для сохранения низкого числа инфицированных COVID-19.

Добавим, по последним данным Университета Джона Хопкинса, в Германии коронавирусной инфекцией заражены 172 576 человек.