В Германии назвали препятствия на пути «Северного потока — 2»
Журналистка немецкого издания Handelsblatt Ева Фишер рассказала в своей статье о семи главных проблемах, стоящих на пути реализации проекта «Северный поток - 2».
По её мнению, самым главным препятствием является газовая директива Евросоюза, которая напрямую касается «Газпрома», так как запрещает владельцу любого газопровода одновременно быть его оператором.
Вторым препятствием журналистка считает активное сопротивление со стороны Польши и стран Балтии, а также вопрос транзита газа через Украину, которая, как считает журналистка, попытается решить этот вопрос с помощью могущественных союзников.
Также Фишер напомнила о негативном отношении к «Северному потоку - 2» большинства депутатов Европарламента, и кандидата на пост канцлера ФРГ от партии «Зелёные» Анналены Бербок.
Кроме того, журналистка внесла в свой список позицию нового советника госсекретаря США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, разбирательства по искам «Союза охраны природы Германии» и «Немецкого союза помощи окружающей среде», и непосредственно политику Евросоюза в области охраны окружающей среды.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны будут продолжать пытаться подорвать «Северный поток - 2», но не смогут этого сделать, так как газопровод достроен уже «практически до последней мили».
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