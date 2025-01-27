В Германии назвали отказ пригласить Россию в Освенцим позором
27 января 202506:36
Экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте назвал в соцсети X отказ пригласить Москву на мероприятия в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме позором.
По его словам, именно Красная Армия освободила концлагерь, а СССР принял на себя «основную тяжесть Второй мировой войны».
Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что дипломаты из России не будут присутствовать на памятном мероприятии, посвященном 80-й годовщине освобождения нацистского концлагеря в Освенциме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru