В Германии назвали отказ пригласить Россию в Освенцим позором

Экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте назвал в соцсети X отказ пригласить Москву на мероприятия в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме позором.

Главный раввин РФ назвал унижением отсутствие России на годовщине освобождения Освенцима

По его словам, именно Красная Армия освободила концлагерь, а СССР принял на себя «основную тяжесть Второй мировой войны».

Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что дипломаты из России не будут присутствовать на памятном мероприятии, посвященном 80-й годовщине освобождения нацистского концлагеря в Освенциме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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