В Германии назвали отказ пригласить Россию в Освенцим позором

По его словам, именно Красная Армия освободила концлагерь, а СССР принял на себя «основную тяжесть Второй мировой войны».

Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что дипломаты из России не будут присутствовать на памятном мероприятии, посвященном 80-й годовщине освобождения нацистского концлагеря в Освенциме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

