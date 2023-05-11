В Германии на заводе Mercedes убили человека
11 мая 202311:59
Во время стрельбы на заводе Mercedes в Германии погиб человек, сообщает Bild со ссылкой на местную полицию.
Еще один человек получил серьезное ранение. Сообщается, что стрелявший уже задержан, причины происшествия выясняются.
Как сообщали силовые структуры районного центра Баден-Вюртемберга, где произошла стрельба, на территории завода проводилась полицейская операция.
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11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru