В Германии на заводе Mercedes убили человека

Во время стрельбы на заводе Mercedes в Германии погиб человек, сообщает Bild со ссылкой на местную полицию.

Восемь человек погибли при стрельбе в селе в Сербии

Еще один человек получил серьезное ранение. Сообщается, что стрелявший уже задержан, причины происшествия выясняются.

Как сообщали силовые структуры районного центра Баден-Вюртемберга, где произошла стрельба, на территории завода проводилась полицейская операция.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Mercedes-benzГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры