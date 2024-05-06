Годовая инфляция в России замедлилась до 7,75%

До этого министерство повысило свой прогноз по инфляции в стране по итогу 2024 года с 4,5% до 5,1%.

Российским властям удаётся балансировать и поддерживать объём кредитования экономики и бороться с инфляцией, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он указал, что «объёмы кредитования растут, и темпы хорошие».

По словам главы государства, он находится в постоянном контакте с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной, которая считает, что угроза инфляции всё ещё существует, передает «Радиоточка НСН».

