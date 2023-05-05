Восемь человек погибли при стрельбе в селе в Сербии

В преступлении подозревают 21-летнего Уроша Б. По предварительным данным, в деревне Дубона молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским. После подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и открыл огонь, убив своего оппонента и его сестру.

Известно, что стрелок уехал в свое родное село Шепшин, где также применил оружие, отмечает телеканал «360».

Мужчину разыскивает полиция. По последним данным, жертвами стрелка стали не менее восьми человек, еще 13 пострадали, пишет РИА ФАН.

