Восемь человек погибли при стрельбе в селе в Сербии
Восемь человек погибли в результате стрельбы в общине Младеновац в Сербии. Об этом пишет местная газета Blic.
В преступлении подозревают 21-летнего Уроша Б. По предварительным данным, в деревне Дубона молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским. После подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и открыл огонь, убив своего оппонента и его сестру.
Известно, что стрелок уехал в свое родное село Шепшин, где также применил оружие, отмечает телеканал «360».
Мужчину разыскивает полиция. По последним данным, жертвами стрелка стали не менее восьми человек, еще 13 пострадали, пишет РИА ФАН.
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