Режим ЧС регионального значения ввели в Иркутской области

Режим ЧС регионального значения ввели в Иркутской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

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По его словам, решение было принято в связи с событиями в Братском районе и Вихоревке, а также неблагоприятным прогнозом синоптиков.

«Также поручил создать специальную комиссию по оценке ущерба... Семьям пострадавших, разумеется, будет оказана поддержка», - написал Кобзев.

Он также призвал граждан быть предельно бдительными и «не сжигать сухую растительность».

Ранее мэр Братского района Александр Дубровин заявил, что в регионе зафиксировали самый сложный в тушении пожар - верховой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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