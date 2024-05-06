Режим ЧС регионального значения ввели в Иркутской области

По его словам, решение было принято в связи с событиями в Братском районе и Вихоревке, а также неблагоприятным прогнозом синоптиков.

«Также поручил создать специальную комиссию по оценке ущерба... Семьям пострадавших, разумеется, будет оказана поддержка», - написал Кобзев.

Он также призвал граждан быть предельно бдительными и «не сжигать сухую растительность».

Ранее мэр Братского района Александр Дубровин заявил, что в регионе зафиксировали самый сложный в тушении пожар - верховой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

