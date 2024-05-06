Режим ЧС регионального значения ввели в Иркутской области
Режим ЧС регионального значения ввели в Иркутской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Игорь Кобзев.
По его словам, решение было принято в связи с событиями в Братском районе и Вихоревке, а также неблагоприятным прогнозом синоптиков.
«Также поручил создать специальную комиссию по оценке ущерба... Семьям пострадавших, разумеется, будет оказана поддержка», - написал Кобзев.
Он также призвал граждан быть предельно бдительными и «не сжигать сухую растительность».
Ранее мэр Братского района Александр Дубровин заявил, что в регионе зафиксировали самый сложный в тушении пожар - верховой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru