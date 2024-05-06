Телеканал СТС приступил к съемкам сериала «Костя – Вера»

Как пишет «Бюллетень Кинопрокатчика», главными героями останутся Костя Воронин (Георгий Дронов) и его супруга Вера (Екатерина Волкова). Они переедут в новую квартиру, где также будет жить их дочь Маша (Карина Орлова) и её жених Сергей (Николай Новоселов).

Сообщается, что у главы семейства будут напряжённые отношения с избранником дочери, напоминающие о конфликтах Веры с мамой Кости Галиной Ивановной (Анна Фроловцева), которая также останется в проекте. Будет появляться и брат главного героя Лёня (Станислав Дужников).

Уточняется, что режиссёром ситкома «Костя – Вера» стал Артур Румынский, ранее работавший в том числе над «Ворониными». В первом сезоне спин-оффа будет 17 эпизодов.

Ранее стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала «Сенна» про трёхкратного чемпиона «Формулы 1» бразильца Айртона Сенну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».