Сына замминистра МВД Зубова приговорили к семи годам лишения свободы

Кировский суд Самары вынес приговор трем бывшим представителям нефтебазы ООО «Межотраслевое объединение ТНП», одним из которых стал Денис Зубов - сын заместителя министра МВД РФ Игоря Зубова. Он обвиняется по статье «Посредничество в передаче взятки», сообщает «Коммерсант».

Заместителю генерального директора ООО ТД «Брент» Зубову назначено семь лет строго режима и штраф в размере 18 млн руб. Игорь Карпов – президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» также получил семь лет строгого режима как посредник в передаче денег, отмечается в материале.

Краснов: 50 тысяч чиновников привлечены к ответственности за взятки за 2023 год

Помимо Зубова и Карпова, суд также признал виновным в даче взятки в особо крупном размере бывшего исполнительного директора ООО «Межотраслевое объединение ТНП» Василия Ермакова, которому назначил восемь лет колонии строго режима и штраф 36 млн руб.

Данные лица были задержаны в феврале 2022 года после сообщения сотрудника УФСБ по Самарской области, который рассказал, что эти лица предложили ему денежное вознаграждение за покровительство.

Ранее стало известно о задержании третьего фигуранта по уголовному делу о взятке, по которому проходит бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов - Александра Фомина. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВзяткаУголовное Дело

Горячие новости

Все новости

партнеры