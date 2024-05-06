Сына замминистра МВД Зубова приговорили к семи годам лишения свободы
Кировский суд Самары вынес приговор трем бывшим представителям нефтебазы ООО «Межотраслевое объединение ТНП», одним из которых стал Денис Зубов - сын заместителя министра МВД РФ Игоря Зубова. Он обвиняется по статье «Посредничество в передаче взятки», сообщает «Коммерсант».
Заместителю генерального директора ООО ТД «Брент» Зубову назначено семь лет строго режима и штраф в размере 18 млн руб. Игорь Карпов – президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» также получил семь лет строгого режима как посредник в передаче денег, отмечается в материале.
Помимо Зубова и Карпова, суд также признал виновным в даче взятки в особо крупном размере бывшего исполнительного директора ООО «Межотраслевое объединение ТНП» Василия Ермакова, которому назначил восемь лет колонии строго режима и штраф 36 млн руб.
Данные лица были задержаны в феврале 2022 года после сообщения сотрудника УФСБ по Самарской области, который рассказал, что эти лица предложили ему денежное вознаграждение за покровительство.
Ранее стало известно о задержании третьего фигуранта по уголовному делу о взятке, по которому проходит бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов - Александра Фомина. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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