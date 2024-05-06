Сына замминистра МВД Зубова приговорили к семи годам лишения свободы

Кировский суд Самары вынес приговор трем бывшим представителям нефтебазы ООО «Межотраслевое объединение ТНП», одним из которых стал Денис Зубов - сын заместителя министра МВД РФ Игоря Зубова. Он обвиняется по статье «Посредничество в передаче взятки», сообщает «Коммерсант».

Заместителю генерального директора ООО ТД «Брент» Зубову назначено семь лет строго режима и штраф в размере 18 млн руб. Игорь Карпов – президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» также получил семь лет строгого режима как посредник в передаче денег, отмечается в материале.