В Германии исключили отправку европейских военных на Украину

«С нашей точки зрения, это исключено», - сказала Меллер, отвечая на вопросы журналистов после прибытия на неформальную встречу глав МИД и Минобороны стран ЕС.

Ранее в ФРГ выступили против поставок оружия Украине. Так, левое крыло Социал-демократической партии Германии предостерегло Берлин от поставок Киеву тяжелого вооружения, опасаясь возможной ядерной войны, напоминает РЕН ТВ.

Кроме того, депутат комитета бундестага по обороне Ян Нольте в беседе с Известиями заявил, что его партия «Альтернатива для Германии» так же выступает против поставок оружия и призывает использовать возможности для поиска дипломатических решений.

