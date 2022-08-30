В Германии исключили отправку европейских военных на Украину

Правительство Германии исключило возможность переброски на Украину военнослужащих стран Евросоюза. Об этом заявила статс-секретарь в Минобороны ФРГ Зимтье Меллер, передает ТАСС.

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«С нашей точки зрения, это исключено», - сказала Меллер, отвечая на вопросы журналистов после прибытия на неформальную встречу глав МИД и Минобороны стран ЕС.

Ранее в ФРГ выступили против поставок оружия Украине. Так, левое крыло Социал-демократической партии Германии предостерегло Берлин от поставок Киеву тяжелого вооружения, опасаясь возможной ядерной войны, напоминает РЕН ТВ.

Кроме того, депутат комитета бундестага по обороне Ян Нольте в беседе с Известиями заявил, что его партия «Альтернатива для Германии» так же выступает против поставок оружия и призывает использовать возможности для поиска дипломатических решений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеУкраинаГермания
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