В Германии число жертв коронавируса выросло до 119 человек

В Германии число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 119 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно немецким земельным ведомствам здравоохранения, за прошедшие сутки умерли 86 человек. В частности, 40 летальных исходов зафиксировано в Северной Рейн-Вестфалии, 27 – в Баварии, еще 27 – в Баден-Вюртемберге.

Общее число инфицированных COVID-2019 в Германии составляет на данный момент почти 30 тысяч человек, уточняет агентство.

Ранее сегодня стало известно о регистрации первых случаев заражения в Мьянме. Среди заразившихся молодые мужчины, вернувшиеся из заграничных поездок.



