В Германии 14 привитых от COVID-19 заразились британским штаммом коронавируса

После выявленного заражения все сотрудники учреждения, их семьи, а также постояльцы были помещены на карантин.

Глава Германского фонда по защите пациентов Ойген Брыш призвал власти ФРГ пристально следить за ситуацией в домах для престарелых и инвалидов, так как на данный момент нет полной информации о том, насколько мутации коронавируса опасны для их постояльцев, передает ТАСС.

Пока у заразившихся британским штаммом заболевание протекает без симптомов, что может быть следствием сделанных прививок. Им был введен препарат, разработанный консорциумом Pfizer и BioNTech.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Германии в конце декабря.

Между тем, в новой версии рекомендации от Минздрава РФ по профилактике и лечению COVID-19 отмечается, что инкубационный период коронавируса в среднем составляет от пяти до семи суток, сообщает РИА ФАН.

