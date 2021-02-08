В Германии 14 привитых от COVID-19 заразились британским штаммом коронавируса

Не менее 14 постояльцев дома для престарелых на западе Германии заразились британским штаммом коронавируса. При этом ранее всем им 25 января была сделана вторая инъекция вакцины против COVID-19.

Произошло это в учреждении, расположенном в коммуне Бельм (федеральная земля Нижняя Саксония), говорится в заявлении властей района Оснабрюк.

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После выявленного заражения все сотрудники учреждения, их семьи, а также постояльцы были помещены на карантин.

Глава Германского фонда по защите пациентов Ойген Брыш призвал власти ФРГ пристально следить за ситуацией в домах для престарелых и инвалидов, так как на данный момент нет полной информации о том, насколько мутации коронавируса опасны для их постояльцев, передает ТАСС.

Пока у заразившихся британским штаммом заболевание протекает без симптомов, что может быть следствием сделанных прививок. Им был введен препарат, разработанный консорциумом Pfizer и BioNTech.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Германии в конце декабря.

Между тем, в новой версии рекомендации от Минздрава РФ по профилактике и лечению COVID-19 отмечается, что инкубационный период коронавируса в среднем составляет от пяти до семи суток, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:ГерманияКоронавирус
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