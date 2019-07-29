В Генштабе обвинили американцев в разграблении Сирии

«Помимо подготовки боевиков, американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье», — сказал Рудской.

По его словам, боевики, проходящие подготовку на территории зоны, контролируемой Вашингтоном, были переброшены в Заевфратье на вертолётах, чтобы провести диверсию и разрушение объектов нефтегазовой инфраструктуры.

Напомним, ранее в Минобороны назвали фейком новость об ударах России по Идлибу. Сообщения об атаке распространяла организация «Белые каски».

