В Минобороны назвали фейком новость об ударах России по Идлибу
В Минобороны РФ опровергли сообщения «Белых касок» об ударах о рынку в Сирии со стороны российской авиации, пишет РИА Новости. Как отмечает Life.ru, в ведомстве назвали информацию феком.
«Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации “Белые каски” о якобы нанесении самолетами ВКС России удара по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман (провинция Идлиб) — фейк», — говорится в сообщении.
Также в военном ведомстве отметили, что российская авиация ВКС не выполняла никаких задач в данном регионе.
Ранее зарубежные СМИ сообщили об ударе по гражданскому рынку в Сирии, совершённому российскими самолётами. Напомним, накануне в Министерстве обороны России опровергли сообщения британских СМИ об участии «сухопутных войск» и «специальных подразделений» РФ в боевых действиях в провинции Идлиб.
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