В Газе заявили о гибели 30,7 тысячи человек в результате атак Израиля

«Число жертв израильской агрессии в секторе на настоящий момент составило 30 717», — говорится в заявлении.

Кроме того, по данным министерства, ранения получили 72 156 палестинцев. В ведомстве также уточнили, что с начала эскалации были убиты 348 медработников, еще 269 медиков арестовали.

Ранее стало известно, что израильские военные открыли огонь по ожидавшим гуманитарную помощь в Газе палестинцам. Атака произошла на Кувейтской кольцевой развязке. Несколько человек получили ранения, пишет «Свободная пресса».

