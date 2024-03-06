В Газе заявили о гибели 30,7 тысячи человек в результате атак Израиля

Свыше 30,7 тысячи человек погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа с начала эскалации в анклаве в октябре 2023 года. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Газы.

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«Число жертв израильской агрессии в секторе на настоящий момент составило 30 717», — говорится в заявлении.

Кроме того, по данным министерства, ранения получили 72 156 палестинцев. В ведомстве также уточнили, что с начала эскалации были убиты 348 медработников, еще 269 медиков арестовали.

Ранее стало известно, что израильские военные открыли огонь по ожидавшим гуманитарную помощь в Газе палестинцам. Атака произошла на Кувейтской кольцевой развязке. Несколько человек получили ранения, пишет «Свободная пресса».

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