В Габоне выявили первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Габоне. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адриен Мугугу, передает портал info241.
Отмечается, что заболевание зафиксировали у 30-летнего мужчины, который недавно провел непродолжительное время в Уганде. В африканской стране ранее была официально зарегистрирована вспышка оспы обезьян.
Власти Габона совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) усилили контроль за эпидемиологической ситуацией, привлечены дополнительные штаты врачей. Как отметил руководитель представительства ВОЗ в Габоне Магаран Монзон Багайоко, страна располагает необходимыми средствами для заблаговременного выявления случаев заражения и эффективного реагирования на них.
Между тем в Таиланде выявили первый случай оспы обезьян разновидности 1b.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru