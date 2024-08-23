В Габоне выявили первый случай заражения оспой обезьян

Отмечается, что заболевание зафиксировали у 30-летнего мужчины, который недавно провел непродолжительное время в Уганде. В африканской стране ранее была официально зарегистрирована вспышка оспы обезьян.

Власти Габона совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) усилили контроль за эпидемиологической ситуацией, привлечены дополнительные штаты врачей. Как отметил руководитель представительства ВОЗ в Габоне Магаран Монзон Багайоко, страна располагает необходимыми средствами для заблаговременного выявления случаев заражения и эффективного реагирования на них.

Между тем в Таиланде выявили первый случай оспы обезьян разновидности 1b.

