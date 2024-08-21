В Таиланде выявили первый случай оспы обезьян разновидности 1b

Как отметили в департаменте по контролю и профилактике заболеваний, специалисты зафиксировали завозной случай. Оспу обезьян 1b диагностировали у пациента, который прибыл из одной из африканских стран.

С января 2022 года в Таиланде зафиксировали 827 случаев заражения этим заболеванием, связанных с разновидностью 2b.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что для России «с традиционными ценностями» заболевание не представляет опасности, пишет Ura.ru.

