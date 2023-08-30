В Габоне назначили президента на переходный период

В Габоне назначили президента на переходный период

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ГоспереворотВоенный ПереворотАфрика

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