В Гааге отказались расследовать взрывы на «Северных потоках»

Взрывы на «Северных потоках» не будут расследованы создаваемым в Гааге «Международным центром преследования за преступление агрессии против Украины», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда.

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Отвечая на вопрос о том, будет ли Международный центр в Гааге расследовать это происшествие, Виганд ответил отрицательно. Он пояснил, что данный центр занимается только военными преступлениями, которые были совершены высшим политическим и военным руководством страны.

Он добавил, что расследованием подрывов на трубопроводах должны заниматься государственные власти.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан в ходе выступления в местном парламенте назвал терактом взрывы на «Северных потоках»

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ФОТО: РИА Новости
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