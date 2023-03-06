В Гааге отказались расследовать взрывы на «Северных потоках»

Отвечая на вопрос о том, будет ли Международный центр в Гааге расследовать это происшествие, Виганд ответил отрицательно. Он пояснил, что данный центр занимается только военными преступлениями, которые были совершены высшим политическим и военным руководством страны.

Он добавил, что расследованием подрывов на трубопроводах должны заниматься государственные власти.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан в ходе выступления в местном парламенте назвал терактом взрывы на «Северных потоках»

