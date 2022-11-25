В ФРГ заявили о бесполезности санкций после открытия завода «Москвич»
Возрождение автомобильного завода «Москвич» говорит о низкой эффективности санкций в отношении России, сообщают «Известия» со ссылкой на издание Der Spiegel.
Как считают читатели немецкой газеты, запуск предприятия в Москве говорит о том, что российская экономика способна развиваться даже в условиях серьезного давления извне.
«Совершенно очевидно, что санкции против Российской Федерации не достигают своей цели, а только укрепляют российскую экономику, перед которой ставят последовательные и хорошо продуманные задачи», — считает пользователь интернета с ником MrEchoBravo.
Другой читатель отметил, что это качественный и надежный автомобиль без излишеств.
Новый автомобиль «Москвич», по сути, является китайской машиной, которая вряд ли вызовет большой интерес у россиян, заявил в интервью НСН автоэксперт Вячеслав Субботин.
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