В ФРГ заявили о бесполезности санкций после открытия завода «Москвич»

Как считают читатели немецкой газеты, запуск предприятия в Москве говорит о том, что российская экономика способна развиваться даже в условиях серьезного давления извне.

«Совершенно очевидно, что санкции против Российской Федерации не достигают своей цели, а только укрепляют российскую экономику, перед которой ставят последовательные и хорошо продуманные задачи», — считает пользователь интернета с ником MrEchoBravo.

Другой читатель отметил, что это качественный и надежный автомобиль без излишеств.

Новый автомобиль «Москвич», по сути, является китайской машиной, которая вряд ли вызовет большой интерес у россиян, заявил в интервью НСН автоэксперт Вячеслав Субботин.

