В ФРГ заявили, что не меняли позиции по поставкам оружия Киеву
27 мая 202500:15
Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению канцлера Германии Фридриха Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине, сообщает телеканал NTV.
По его словам, «нет никакой новой договорённости, которая выходит за рамки того, что делало предыдущее правительство».
Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли с передаваемого Украине оружия ограничения по дальности. По его словам, теперь необходимо обеспечить Вооружённым силам Украины (ВСУ) данное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru