В ФРГ заявили, что не меняли позиции по поставкам оружия Киеву

Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению канцлера Германии Фридриха Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине, сообщает телеканал NTV.

Песков назвал опасным снятие ограничений с передаваемого Украине оружия

По его словам, «нет никакой новой договорённости, которая выходит за рамки того, что делало предыдущее правительство».

Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли с передаваемого Украине оружия ограничения по дальности. По его словам, теперь необходимо обеспечить Вооружённым силам Украины (ВСУ) данное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
ТЕГИ:ОружиеУкраинаГермания

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