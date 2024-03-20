СМИ: В Германии завели дело из-за перехвата разговора офицеров бундесвера

Генеральная прокуратура ФРГ завела дело в связи с перехватом разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии, сообщает телеканал WDR.

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Источники канала утверждают, что расследование ведётся против неизвестных лиц, которых подозревают в «тайной агентурной деятельности». При этом в немецкой генпрокуратуре не исключают, что к инциденту может быть причастна российская спецслужба.

Также WDR отмечает, следователи намерены установить, каким образом подозреваемые смогли перехватить разговор военнослужащих, а также тех, кто несёт ответственность за произошедшее.

Ранее посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа вызвали в министерство иностранных дел РФ на фоне обнародованной беседы офицеров из ФРГ об атаках на Крымский мост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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