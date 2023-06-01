В ФРГ вышли на след возможного исполнителя теракта на «Северных потоках»
Следственные органы Германии вышли на след возможного исполнителя теракта на газопроводах «Северный поток», пишет газета Süddeutsche Zeitung.
Сообщается, что 25 мая во Франкфурте-на-Одере следователи провели обыск в квартире у женщины. По данным правоохранительных органов, она могла состоять в семейных отношениях с возможным исполнителем теракта.
Женщина сотрудничает со следствием и проходит как свидетель. Она заявила, что имеет общего ребенка с 26-летним военнослужащим ВСУ.
МИД России 25 мая выразил протест послам Германии, Дании и Швеции из-за отсутствия результатов расследования. В ведомстве назвали неприемлемым уклонение от сотрудничества с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
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