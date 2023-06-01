В ФРГ вышли на след возможного исполнителя теракта на «Северных потоках»

Сообщается, что 25 мая во Франкфурте-на-Одере следователи провели обыск в квартире у женщины. По данным правоохранительных органов, она могла состоять в семейных отношениях с возможным исполнителем теракта.

Женщина сотрудничает со следствием и проходит как свидетель. Она заявила, что имеет общего ребенка с 26-летним военнослужащим ВСУ.

МИД России 25 мая выразил протест послам Германии, Дании и Швеции из-за отсутствия результатов расследования. В ведомстве назвали неприемлемым уклонение от сотрудничества с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

