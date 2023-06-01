В ФРГ решили не спешить с поставкой Киеву дальнобойных ракет Taurus

По его словам, окончательное решение на запрос Украины ещё принято.

Министр подчеркнул, что в его стране очень сдержанно относятся к вопросу поставок дальнобойных ракет на Украину.

«Я всегда четко об этом говорил», - напомнил Писториус.

Ранее СМИ написали, что Украина запросила у ФРГ способные долететь до Москвы крылатые ракеты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

