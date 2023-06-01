В ФРГ решили не спешить с поставкой Киеву дальнобойных ракет Taurus
1 июня 202320:05
Берлин пока не станет поставлять Киеву ракеты Taurus, способные долетать до Москвы. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает немецкий телеканал NTV.
По его словам, окончательное решение на запрос Украины ещё принято.
Министр подчеркнул, что в его стране очень сдержанно относятся к вопросу поставок дальнобойных ракет на Украину.
«Я всегда четко об этом говорил», - напомнил Писториус.
Ранее СМИ написали, что Украина запросила у ФРГ способные долететь до Москвы крылатые ракеты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru