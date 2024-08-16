В ФРГ призвали не поставлять оружие Киеву, если он причастен к подрыву СП
Берлину необходимо прекратить поставки оружия Киеву, если будет доказана причастность Украины к диверсиям на «Северных потоках», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление депутат Бундестага и главы партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сару Вагенкнехт.
По ее словам, все говорит о том, что правительство Германии скрывает информацию и прилагает недостаточно усилий.
Ранее экс-глава разведки Германии Август Ханнинг сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда договорились об организации подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru