В ФРГ призвали не поставлять оружие Киеву, если он причастен к подрыву СП

Берлину необходимо прекратить поставки оружия Киеву, если будет доказана причастность Украины к диверсиям на «Северных потоках», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление депутат Бундестага и главы партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сару Вагенкнехт.

WSJ: Идея взорвать «Северные потоки» родилась на вечеринке офицеров в баре

По ее словам, все говорит о том, что правительство Германии скрывает информацию и прилагает недостаточно усилий.

Ранее экс-глава разведки Германии Август Ханнинг сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда договорились об организации подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ГерманияУкраинаСеверный ПотокСеверный Поток-2

Горячие новости

Все новости

партнеры