WSJ: Идея взорвать «Северные потоки» родилась на вечеринке офицеров в баре
Газета The Wall Street Journal утверждает, что идея осуществить диверсию на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море возникла в ходе беседы в баре за распитием алкогольных напитков. По данным источника издания, в «пьяном» разговоре принимали участие офицеры Вооруженных сил Украины и предприниматели.
Газета ссылается на сведения одного из военнослужащих, который якобы имел отношение к заговору. По его данным, финансировали операцию по подрыву газопроводов бизнесмены, а координировал её некий «высокопоставленный генерал».
При этом, по информации The Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский поначалу, как будто, одобрил план диверсии, однако в дальнейшем пытался изменить решение, передает RT. В публикации утверждается, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не принял к сведению приказ об отмене подрыва.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сам Залужный, который сейчас занимает должность посла Украины в Лондоне, опроверг свою причастность к диверсии на «Северных потоках». Он назвал любые утверждения такого рода «провокацией».
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