WSJ: Идея взорвать «Северные потоки» родилась на вечеринке офицеров в баре

Газета The Wall Street Journal утверждает, что идея осуществить диверсию на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море возникла в ходе беседы в баре за распитием алкогольных напитков. По данным источника издания, в «пьяном» разговоре принимали участие офицеры Вооруженных сил Украины и предприниматели.

Газета ссылается на сведения одного из военнослужащих, который якобы имел отношение к заговору. По его данным, финансировали операцию по подрыву газопроводов бизнесмены, а координировал её некий «высокопоставленный генерал».