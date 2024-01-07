В ФРГ призвали наносить удары по объектам в России

По данным издания, парламентарии заявили о необходимости наносить удары по России. Как заявила представитель партии «Зеленые» по вопросам оборонной политики Сара Нанни, поставка данных ракет Киеву «давно назрела». По ее мнению, такие удары соответствуют нормам международного права, они станут лучшим способом защитить украинцев.

В партии Христианско-демократический союз заявили, что ракеты Taurus важны, так как эффективны и позволяют ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта.

Ранее Шольц заявил, что военнослужащие армии ФРГ не будут обслуживать ракеты дальнего действия Taurus ни на Украине, ни за ее пределами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

