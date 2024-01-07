В ФРГ призвали наносить удары по объектам в России
В Германии депутаты от нескольких партий призвали канцлера Олафа Шольца поставить Украине крылатые ракеты Taurus, сообщает Rheinische Post.
По данным издания, парламентарии заявили о необходимости наносить удары по России. Как заявила представитель партии «Зеленые» по вопросам оборонной политики Сара Нанни, поставка данных ракет Киеву «давно назрела». По ее мнению, такие удары соответствуют нормам международного права, они станут лучшим способом защитить украинцев.
В партии Христианско-демократический союз заявили, что ракеты Taurus важны, так как эффективны и позволяют ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта.
Ранее Шольц заявил, что военнослужащие армии ФРГ не будут обслуживать ракеты дальнего действия Taurus ни на Украине, ни за ее пределами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции отбуксировали еще один следовавший в Россию танкер
- В Москве из-за пожара эвакуируют постояльцев гостиницы Holiday Taganskyна
- В ФРГ призвали наносить удары по объектам в России
- В американском штате Миссури пригрозили отстранить Байдена от праймериз
- СМИ: Обама обеспокоен возможным приходом к власти Трампа
- В США сообщили подробности госпитализации главы Пентагона
- СМИ: как минимум четыре человека пострадали при обстреле Донецка
- Слово «мобилизация» стало словом года на Украине
- Мощные взрывы раздались в Днепропетровске
- Минобороны РФ заявило об уничтожении шести украинских ракет «Нептун» над Черным морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru