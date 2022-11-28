В ФРГ потратят 20 млрд евро на покрытие дефицита боеприпасов
Представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт сообщил, что федеральное правительство и бундестаг хотят потратить 20 миллиардов евро на восполнение запасов боеприпасов, передает РИА Новости.
По его словам, подобные меры связаны с поставками оружия на Украину.
Он также отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на совещании, которое проведет канцлер Германии Олаф Шольц с министерствами и советниками страны.
Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что предстоящий осенне-зимний период будет для Германии непростым, однако Шольц исключает возможность запуска газопровода «Северный поток — 2» даже в на фоне снижения поставок газа из России.
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