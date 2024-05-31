В ФРГ назвали учения НАТО в Литве четким сигналом для России

Общевойсковые учения Североатлантического альянса в Литве — четкий сигнал сдерживания в адрес России, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на генерального инспектора Вооруженных сил ФРГ Карстена Бройера.

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Отмечается, что начавшиеся в мае учения Steadfast Defender 2024 продлятся до полугода на литовском полигоне Папраде. В них участвуют сухопутные соединения стран НАТО. Так, армия ФРГ задействовала свыше 5000 солдат, а также десятки тяжелых артиллерийских БТР и танков и около 600 единиц техники.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна готова направить на Украину своих военных инструкторов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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