В ФРГ назвали учения НАТО в Литве четким сигналом для России

Отмечается, что начавшиеся в мае учения Steadfast Defender 2024 продлятся до полугода на литовском полигоне Папраде. В них участвуют сухопутные соединения стран НАТО. Так, армия ФРГ задействовала свыше 5000 солдат, а также десятки тяжелых артиллерийских БТР и танков и около 600 единиц техники.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна готова направить на Украину своих военных инструкторов.

