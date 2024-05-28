Глава Погранслужбы ФСБ: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по российской территории, заявил первый замдиректора — глава Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Как отметил Кулишов, у границы РФ наращивается активность разведывательной деятельности Североатлантического альянса.
«Повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий... включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — заявил руководитель Погранслужбы.
Кулишов подчеркнул, что ситуация требует адекватных мер защиты рубежей, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru