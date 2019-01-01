В мире

В Firefox произошел сбой в работе расширений

4 мая19:31

В работе браузера Firefox произошел сбой, в результате которого отключились расширения, об этом заявили пользователи. В компании подтвердили наличие технических проблем.

Браузер Firefox был разработан американской компанией Mozilla как базовый, работа которого может наращиваться посредством дополнительных программ (расширений).  Их отключение связано с завершением срока действия промежуточного сертификата, который должен был пройти обновление около недели назад. Однако, по неясным причинам, этого не произошло.

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Представители Firefox извинились перед пользователями и пообещали в ближайшее время исправить ситуацию.

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ФОТО: pixabay.com
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