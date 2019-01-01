В Firefox произошел сбой в работе расширений

В работе браузера Firefox произошел сбой, в результате которого отключились расширения, об этом заявили пользователи. В компании подтвердили наличие технических проблем.

Браузер Firefox был разработан американской компанией Mozilla как базовый, работа которого может наращиваться посредством дополнительных программ (расширений). Их отключение связано с завершением срока действия промежуточного сертификата, который должен был пройти обновление около недели назад. Однако, по неясным причинам, этого не произошло.