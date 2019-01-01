В Firefox произошел сбой в работе расширений
В работе браузера Firefox произошел сбой, в результате которого отключились расширения, об этом заявили пользователи. В компании подтвердили наличие технических проблем.
Браузер Firefox был разработан американской компанией Mozilla как базовый, работа которого может наращиваться посредством дополнительных программ (расширений). Их отключение связано с завершением срока действия промежуточного сертификата, который должен был пройти обновление около недели назад. Однако, по неясным причинам, этого не произошло.
Представители Firefox извинились перед пользователями и пообещали в ближайшее время исправить ситуацию.
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