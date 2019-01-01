Драгунский: Человек всегда придумает, как обхитрить умную технику

Денис Драгунский: «Мне кажется, эта статистика свидетельствует о двух вещах. Во-первых, люди стали немножечко беднее. Им просто жалко тратить деньги в барах и ресторанах. Да и взять эти деньги, наверное, неоткуда. А, кроме того, люди стали немножечко ленивее, им неохота готовить. Но, смотрите, что получается, я очень надеюсь, что вот эта еда, которая доставляется на дом, высвободит время на разговор или еще что-нибудь приятное. То есть, бар и ресторан появится у людей дома. И это очень хорошо», - подчеркнул писатель Денис Драгунский в беседе с НСН.

