Драгунский: Человек всегда придумает, как обхитрить умную технику
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне стали реже ходить в рестораны и чаще заказывать еду на дом
Россияне в прошлом году по сравнению с 2017-м стали на 25% реже посещать бары и рестораны. Еще один тренд прошлого года – это переориентация клиентов заведений мест общественного питания на доставку готовой еды на дом путем заказа через мобильные приложения.
Денис Драгунский: «Мне кажется, эта статистика свидетельствует о двух вещах. Во-первых, люди стали немножечко беднее. Им просто жалко тратить деньги в барах и ресторанах. Да и взять эти деньги, наверное, неоткуда. А, кроме того, люди стали немножечко ленивее, им неохота готовить. Но, смотрите, что получается, я очень надеюсь, что вот эта еда, которая доставляется на дом, высвободит время на разговор или еще что-нибудь приятное. То есть, бар и ресторан появится у людей дома. И это очень хорошо», - подчеркнул писатель Денис Драгунский в беседе с НСН.
Назван самый ненадежный пароль
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов. Чаще всего злоумышленники взламывают аккаунты, защищенные паролем «123456», несколько ниже риск при использовании пароля «123456789».
Денис Драгунский: «Что я на это вам скажу? Ребята! Не ленитесь! Время, которое вы сэкономили на готовке, когда заказывали пищу домой, постарайтесь использовать для того, чтобы придумать нормальный, надежный пароль», - посоветовал он в беседе с НСН.
Найден способ сделать человека невидимым для систем распознавания лиц
Группа исследователей из Лёвенского католического университета нашла способ сделать человека невидимым для систем распознавания визуальных образов. Чтобы добиться необходимого эффекта, они создали специальное абстрактное изображение и разместили его на постере 40х40 см.
Денис Драгунский: «Это – совершенно естественный путь. У Чехова есть рассказ «Недобрая ночь», и в нем один человек говорит: «Воры завсегда проворней сторожев были!». Понимаете? Поэтому, что бы ни придумали для распознавания, для защиты и всего прочего, хитрый человек (та самая голь, которая на выдумки хитра), всегда придумает, как от этого избавиться», - отметил он в беседе с НСН.
Компания Илона Маска Tesla объявила о запуске сервиса беспилотных такси
Компания Илона Маска Tesla объявила о запуске сервиса беспилотных такси в 2020 году, Все владельцы Tesla смогут сдавать свои автомобили на общее пользование для того, чтобы они работали как беспилотники. Любой владелец авто сможет в любой момент удалить машину из общей сети. В тех районах, где машин будет недостаточно, компания будет выводить свои устройства.
Денис Драгунский: «Вы знаете, один мой знакомый говорит: как хорошо, что я не тратил время на получение прав! Скоро Tesla запустит беспилотный автомобиль!»», - рассказал писатель Денис Драгунский в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.