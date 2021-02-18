В Финляндии заявили о новой разновидности COVID-19

По данным исследователей из Vita Laboratoriot Oy и Института биотехнологии Хельсинкского университета, ранее неизвестную мутацию вируса обнаружили в образце из южной части страны. По мнению ученых, этот штамм вобрал в себя особенности как британского, так и южноафриканского вариантов вируса.

В лаборатории уверены, что новый вариант отличается от всех разновидностей, которые уже были открыты. Исследования показывают, что не все ПЦР-тесты реагируют на новый штамм.

За всё время пандемии в Финляндии заболели коронавирусом 51 595 человек. Летальный исход зафиксирован в 723 случаях.

