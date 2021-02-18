В Финляндии заявили о новой разновидности COVID-19
Ученые в Финляндии выявили новую разновидность COVID-19, ее назвали Fin-796H. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз лаборатории Vita.
По данным исследователей из Vita Laboratoriot Oy и Института биотехнологии Хельсинкского университета, ранее неизвестную мутацию вируса обнаружили в образце из южной части страны. По мнению ученых, этот штамм вобрал в себя особенности как британского, так и южноафриканского вариантов вируса.
В лаборатории уверены, что новый вариант отличается от всех разновидностей, которые уже были открыты. Исследования показывают, что не все ПЦР-тесты реагируют на новый штамм.
За всё время пандемии в Финляндии заболели коронавирусом 51 595 человек. Летальный исход зафиксирован в 723 случаях.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- В Финляндии заявили о новой разновидности COVID-19
- Грузинский оппозиционер Мелия отказывается идти под арест
- В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6, пострадали 10 человек
- Руководителя телеканала RT во Франции вызвали в полицию
- Захарова сравнила требование ЕСПЧ по Навальному с эпизодом повести «Собачье сердце»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru