В Финляндии заявили о новой разновидности COVID-19

Ученые в Финляндии выявили новую разновидность COVID-19, ее назвали Fin-796H. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз лаборатории Vita.

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По данным исследователей из Vita Laboratoriot Oy и Института биотехнологии Хельсинкского университета, ранее неизвестную мутацию вируса обнаружили в образце из южной части страны. По мнению ученых, этот штамм вобрал в себя особенности как британского, так и южноафриканского вариантов вируса.

В лаборатории уверены, что новый вариант отличается от всех разновидностей, которые уже были открыты. Исследования показывают, что не все ПЦР-тесты реагируют на новый штамм.

За всё время пандемии в Финляндии заболели коронавирусом 51 595 человек. Летальный исход зафиксирован в 723 случаях.

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ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусФинляндия
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