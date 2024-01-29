В Финляндии запретят сбрасывать убранный снег в море

Правительство Финляндии собирается запретить сбрасывать убранный снег в Балтийское море, чтобы не загрязнять его. Об этом сообщает издание Yle.

Правительство представит это предложение в апреле. Власти объясняют его тем, что вместе со снегом в море попадает пластик и мусор, а также тяжелые металлы, вещества, используемые при засаливании дорог, и различные соединения, которые могут быть токсичными для морских животных.

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Микромусор может попасть в пищеварение животного далее в пищевую цепочку, пояснила эксперт министерства окружающей среды Хенна Ринне.

Уличный инженер финского города Турку Хайди Йокинен рассказал, что в городе снег уже на сбрасывают в море по экологическим соображениям. Снег, по его словам, свозится в специальные снегохранилища.

Ранее Российский экологический оператор заявил, что цвета мусорных баков для пластика, стекла и бумаги станут одинаковыми по всей стране, норму могут вскоре закрепить законодательно.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкологияСнегФинляндия

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