В Финляндии запретят сбрасывать убранный снег в море

Правительство Финляндии собирается запретить сбрасывать убранный снег в Балтийское море, чтобы не загрязнять его. Об этом сообщает издание Yle.

Правительство представит это предложение в апреле. Власти объясняют его тем, что вместе со снегом в море попадает пластик и мусор, а также тяжелые металлы, вещества, используемые при засаливании дорог, и различные соединения, которые могут быть токсичными для морских животных.