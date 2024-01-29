В Финляндии запретят сбрасывать убранный снег в море
Правительство Финляндии собирается запретить сбрасывать убранный снег в Балтийское море, чтобы не загрязнять его. Об этом сообщает издание Yle.
Правительство представит это предложение в апреле. Власти объясняют его тем, что вместе со снегом в море попадает пластик и мусор, а также тяжелые металлы, вещества, используемые при засаливании дорог, и различные соединения, которые могут быть токсичными для морских животных.
Микромусор может попасть в пищеварение животного далее в пищевую цепочку, пояснила эксперт министерства окружающей среды Хенна Ринне.
Уличный инженер финского города Турку Хайди Йокинен рассказал, что в городе снег уже на сбрасывают в море по экологическим соображениям. Снег, по его словам, свозится в специальные снегохранилища.
Ранее Российский экологический оператор заявил, что цвета мусорных баков для пластика, стекла и бумаги станут одинаковыми по всей стране, норму могут вскоре закрепить законодательно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Авиакомпания Air Malta прекращает полёты из-за банкротства
- В Горловке коммунальщики подорвались на украинских минах
- «Алиса» анонсировала начало работы над новым альбомом
- Житель Крыма получил условный срок за осквернение букв-символов СВО
- В школах ДНР создали почти 600 театральных коллективов с 2022 года
- ВСУ приняли 88% рекомендованных НАТО стандартов
- Минюст внес американскую GlobalGiving Foundation в список нежелательных организаций
- Россия нарастила импорт автомобилей из Китая на 258% в 2023 году
- «Сравнивать глупо!»: Янковский ответил Кологривому на критику легендарных актеров
- Песков: Россия должна защищать интересы своих спортсменов до конца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru