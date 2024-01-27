РЭО: Цвета мусорных баков закрепят в законодательстве
Цвета мусорных баков для пластика, стекла и бумаги станут одинаковыми по всей стране, норму могут вскоре закрепить законодательно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российского экологического оператора.
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, соответствующее постановление находится на согласовании федеральных органов.
«Я очень надеюсь, что мы уже в ближайшее время получим стандартные цвета, которые позволят выстраивать эту маркировку по всей России, чтобы можно было в каждом регионе и даже в поездах дальнего следования иметь одни и те же цвета, которые ... будут привычными», — указал Буцаев.
В свою очередь, замгендиректора Алексей Макрушин сообщил, что правительство может принять необходимый документ в течение нескольких месяцев, по постановлению «оформляются последние вопросы».
Ранее в РЭО сообщили, что кабмин утвердил перечень подлежащих утилизации товаров и упаковки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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