РЭО: Цвета мусорных баков закрепят в законодательстве

Цвета мусорных баков для пластика, стекла и бумаги станут одинаковыми по всей стране, норму могут вскоре закрепить законодательно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российского экологического оператора.

Депутат Коган: В России будут взимать плату за вывоз мусора по факту

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, соответствующее постановление находится на согласовании федеральных органов.

«Я очень надеюсь, что мы уже в ближайшее время получим стандартные цвета, которые позволят выстраивать эту маркировку по всей России, чтобы можно было в каждом регионе и даже в поездах дальнего следования иметь одни и те же цвета, которые ... будут привычными», — указал Буцаев.

В свою очередь, замгендиректора Алексей Макрушин сообщил, что правительство может принять необходимый документ в течение нескольких месяцев, по постановлению «оформляются последние вопросы».

Ранее в РЭО сообщили, что кабмин утвердил перечень подлежащих утилизации товаров и упаковки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкологияОтходыРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры