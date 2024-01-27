РЭО: Цвета мусорных баков закрепят в законодательстве

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, соответствующее постановление находится на согласовании федеральных органов.

«Я очень надеюсь, что мы уже в ближайшее время получим стандартные цвета, которые позволят выстраивать эту маркировку по всей России, чтобы можно было в каждом регионе и даже в поездах дальнего следования иметь одни и те же цвета, которые ... будут привычными», — указал Буцаев.

В свою очередь, замгендиректора Алексей Макрушин сообщил, что правительство может принять необходимый документ в течение нескольких месяцев, по постановлению «оформляются последние вопросы».

Ранее в РЭО сообщили, что кабмин утвердил перечень подлежащих утилизации товаров и упаковки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

