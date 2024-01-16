Эколог: Город в Исландии рискует повторить судьбу древнеримских Помпей
Город Гриндавик в Исландии рискует повторить судьбу древнеримских Помпей после извержения вулкана Фаградальсфьядль, предупредил эколог Олег Шибеев, пишет aif.ru.
По его словам, в середине февраля произойдет новое извержение в самом городе Гриндавик, «тогда про него придется забыть».
14 января в исландском городе Гриндавик из-за извержения вулкана загорелось минимум два дома, сообщила национальная телекомпания RUV. Отмечается, что недостроенные защитные барьеры сдержали большую часть лавы. Потоки прошли вдоль заграждений. Из Гриндавика эвакуировали всех жителей. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации, передает «Радиоточка НСН».
В ноябре 2023 года, власти Исландии уже вводили режим ЧС из-за активности вулкана отрядом с городом Гриндавик. На полуострове Рейкьянес зафиксировали более 24 тысяч толчков.
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