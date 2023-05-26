В Финляндии выразили обеспокоенность из-за выхода России из соглашения о военных инспекциях
Выход России из соглашения о проведении военных инспекций с Финляндией негативно отразится на уровне доверия между странами, считает финский бригадный генерал Сами Нурми. Об этом военный заявил в беседе с Helsingin Sanomat.
Ранее Москва уведомила Хельсинки о прекращении двустороннего соглашения о дополнительных визитах по военной оценке, напоминает Ura.ru.
Как отметил Нурми, на этом договоре «основывалось доверие», соглашение имело большое значение. Кроме того, свою ценность имели личные встречи между военными и чиновниками. Генерал считает, что своим решением Россия разрывает связи с западными странами, пишет РИА ФАН.
«Россия всегда будет нашим соседом. Мы ... должны найти общий язык в будущем, хотя сейчас это очень непросто», — подчеркнул Нурми.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru