В Финляндии выразили обеспокоенность из-за выхода России из соглашения о военных инспекциях

Ранее Москва уведомила Хельсинки о прекращении двустороннего соглашения о дополнительных визитах по военной оценке, напоминает Ura.ru.

Как отметил Нурми, на этом договоре «основывалось доверие», соглашение имело большое значение. Кроме того, свою ценность имели личные встречи между военными и чиновниками. Генерал считает, что своим решением Россия разрывает связи с западными странами, пишет РИА ФАН.

«Россия всегда будет нашим соседом. Мы ... должны найти общий язык в будущем, хотя сейчас это очень непросто», — подчеркнул Нурми.

