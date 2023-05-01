Посольство России: Взаимовыгодное сотрудничество с Финляндией полностью разрушено
Поддержка Финляндией санкций Евросоюза в отношении России практически полностью разрушила торговые отношениях двух стран. Об этом пишут Известия со ссылкой на посольство РФ в Хельсинки.
Как отметили в дипмиссии, вступление Финляндии в НАТО создало «новые политические реалии» в отношениях Москвы и Хельсинки. Некогда «тесное и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество» к этому моменту было разрушено действиями финской стороны.
«Торгово-экономические связи были сведены к минимуму еще в 2022 году в результате действий руководства Финляндии, максимально затруднившего ведение дел с Россией», — указали в посольстве.
По информации Росстата, в 2021 году внешнеторговый оборот РФ и Финляндии составлял более $13 млрд, скандинавская страна была одним из крупнейших торговых партнеров Москвы в Евросоюзе. Торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов ранее прогнозировал, что двусторонний товарооборот в 2023 году может сократиться до 4,5 млрд евро ($4,9 млрд).
В феврале Хельсинская фондовая биржа раскрыла данные об убытках финских компаний от ухода из России. Покинувшие российский рынок предприятия потеряли более 4 млрд евро. Больше всего пострадали энергокомпания Fortum, строительная YIT, производитель шин Nokian Tyres, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru