Новая Зеландия ввела санкции против Конашенкова, Добродеева и Пиманова

Новая Зеландия ввела санкции в отношении восьми россиян и организаций, которых считает причастными к кибератакам и «кампании по распространению дезинформации» на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута, передает ТАСС.

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Ограничения касаются 85-го главного центра специальной службы главного управления Генштаба РФ, Главного центра специальных технологий ГУ Генштаба, Агентства интернет-исследований, сообщает РЕН ТВ.

Персональные санкции затронули официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, руководителя главного управления Генштаба ВС РФ адмирала Игоря Костюкова, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, президента холдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова, соучредителя крымского информагентства NewsFront Михаила Синелина.

Всего Новая Зеландия ввела санкции против более 650 граждан и 55 организаций из России, отмечает телеканал «360».

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