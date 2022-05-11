Новая Зеландия ввела санкции против Конашенкова, Добродеева и Пиманова
Новая Зеландия ввела санкции в отношении восьми россиян и организаций, которых считает причастными к кибератакам и «кампании по распространению дезинформации» на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута, передает ТАСС.
Ограничения касаются 85-го главного центра специальной службы главного управления Генштаба РФ, Главного центра специальных технологий ГУ Генштаба, Агентства интернет-исследований, сообщает РЕН ТВ.
Персональные санкции затронули официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, руководителя главного управления Генштаба ВС РФ адмирала Игоря Костюкова, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, президента холдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова, соучредителя крымского информагентства NewsFront Михаила Синелина.
Всего Новая Зеландия ввела санкции против более 650 граждан и 55 организаций из России, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 531 / сут.
Умерли
377 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 014 / сут.
- В Финляндии ввели санкции против компании Faberlic и главного редактора «МК»
- СМИ обвинили США в провоцировании конфликта на Украине
- Новая Зеландия ввела санкции против Конашенкова, Добродеева и Пиманова
- Постпред Крыма: южные территории Украины войдут в состав России
- Посол ЛНР в России: необходимо наказать иностранных наемников, воюющих за Украину
- Конгресс США одобрил пакет помощи Украине
- Премьер Саксонии раскритиковал запрет на поставки российской нефти
- Президент Аргентины: От санкций в отношении РФ страдают все страны
- СМИ: Минэнерго предлагает урезать авиакомпаниям льготы на топливо
- Клубы черного дыма заметили над заводом «Азовсталь»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru