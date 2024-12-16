В Финляндии вновь прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией

В четырёх городах Финляндии состоялись митинги в поддержку открытия границ с Россией, сообщает RT.

В Финляндии отказались открывать границу с Россией

Об этом заявил организатор акции «Александровское общество».

Ранее 30 ноября в Хельсинки прошла демонстрация в поддержку открытия российско-финской границы. Протестующие отметили, что закрытая граница подвергает серьезной опасности тех, кто ищет убежище, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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