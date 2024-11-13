В Финляндии отказались открывать границу с Россией
Власти Финляндии не намерены отказались открывать границу с Россией. Об этом в интервью телеканалу MTV3 заявила глава финского МВД Мари Рантанен.
Она напомнила, что ограничения были введены на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, и финские власти считают, что Россия якобы целенаправлено отправляла просителей убежища к границе.
Рантанен указала, что в Финляндии видят высокий риск того, что при открытии КПП «эта деятельность возобновится».
«Картина угроз аналогична той, что была ранее... На данный момент нет необходимости принимать новые решения об открытии границы», - заключила она.
Ранее два временных КПП «Париккала» и «Инари» на границе России и Финляндии полностью прекратили работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru