В Финляндии отказались открывать границу с Россией

Она напомнила, что ограничения были введены на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, и финские власти считают, что Россия якобы целенаправлено отправляла просителей убежища к границе.

Рантанен указала, что в Финляндии видят высокий риск того, что при открытии КПП «эта деятельность возобновится».

«Картина угроз аналогична той, что была ранее... На данный момент нет необходимости принимать новые решения об открытии границы», - заключила она.

Ранее два временных КПП «Париккала» и «Инари» на границе России и Финляндии полностью прекратили работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

