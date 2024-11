Акция в поддержку открытия границы с Россией состоялась в Финляндии

Известно, что акция состоялась при участии финского отделения Amnesty International, ассоциации поддержки лиц, ищущих убежище, организации «Свободное движение» и We see you Finland.

Протестующие отметили, что закрытая граница подвергает серьезной опасности тех, кто ищет убежище. Также заявления правительства Финляндии о якобы имеющих место угрозах безопасности со стороны просителей усиливают структурный расизм и криминализируют беженцев.

Напомним, финские власти закрыли границу до дальнейшего уведомления. Ограничения начали вводиться с ноября 2023 года, причиной послужил неконтролируемый поток беженцев из третьих государств.

Ранее депутат финского парламента и глава комитета по иностранным делам Киммо Кильюнен извинился за высказывания о необходимости открыть границу с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».