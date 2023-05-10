В Финляндии продают находящийся у границы с Россией остров с военными укреплениями

Небольшой остров Ранкки, который находится в юго-восточной Финляндии около границы с Россией, выставили на продажу, сообщает финская государственная телерадиокомпания YLE.

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Отмечается, что одной из особенностей острова является наличие военных укреплений. Восемь лет назад военный остров за 700 тысяч евро приобрёл Исмо Рятю, который теперь продаёт его за 7,9 млн евро.

«Мы вложили значительные средства... на продажу выставлено сто зонированных земельных участков... все здания на острове имеют геотермальное отопление», — подчеркнул продавец.

Ранее в Уганде создали плавучий остров с рестораном на подушке из пластиковых бутылок, передаёт ОТР.

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